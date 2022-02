Pechino 2022, Arianna Fontana da record: argento nello short track 1500 metri, è l’11esima medaglia olimpica

Arianna Fontana è medaglia di argento nello short track 1500 metri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’azzurra ha superato al fotofinish l’olandese Suzanne Schulting. L’oro è andato alla sudcoreana Choi Minjeong. Per Fontana è la medaglia olimpica numero 11, una in più di Stefania Belmondo. Nessuna azzurra ha fatto meglio di lei. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha esultato: «Arianna sei nella leggenda! Con questo meraviglioso argento sei diventata l’atleta azzurra più medagliata di tutti i tempi, lasciandoti alle spalle Stefania Belmondo. Ancora una volta hai dimostrato la tua classe immensa e sono orgoglioso di te». Grazie alla medaglia di Fontana, salgono a 15 i podi azzurri a Pechino: «Questa edizione – ricorda Malagò – diventa la seconda Olimpiade invernale più prestigiosa di sempre per lo sport italiano», dopo Lillehammer ’94. In quella occasione, l’Italia conquistò 20 medaglie. L’argento di Arianna Fontana arriva poco dopo il bronzo nella staffetta 5000 metri di short track, vinto da Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e a Tommaso Dotti.

Immagine di copertina: EPA/FAZRY ISMAIL

