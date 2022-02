Crisi ucraina, Di Maio vola a Mosca. La Russia: «La guerra è solo nella mente dei politici e media occidentali»

Il ministro degli Esteri italiano: «L’Italia è sempre impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica»

Nessun segnale di distensione al confine tra Ucraina e Russia, malgrado l’annuncio di ieri da parte del Cremlino della fine delle esercitazioni militari in Crimea. Ma gli Stati Uniti negano tale versione, sostenendo che le immagini satellitari «confermano che non c’è stato alcun ritiro di forze militari». Al contempo i separatisti russi accusano le forze governative di Kiev di aver usato mortai, lanciagranate e mitragliatrici per attaccare il loro territorio. Ma questa versione è stata smentita dall’esercito ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nelle scorse ore ha dichiarato di non esser in grado di dire se effettivamente sia in corso il ritiro delle truppe russe nei territori al confine con l’Ucraina. In tal senso, il presidente Zelensky ha sottolineato che ci sono «vari segnali», ma che al contempo «non è il momento di fidarsi dei segnali».

L’incontro tra Di Maio e il ministro russo Lavrov

Intanto il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio è volato a Mosca per incontrare il suo omologo russo Sergey Lavrov. Durante il bilaterale il ministro degli Esteri russo ha sostenuto che «l’aggravamento della situazione intorno all’Ucraina si sta sviluppando solo nelle menti dei politici e dei media in Occidente». Di Maio ha sollecitato nuovamente la ricerca di una soluzione diplomatica tra le parti. «L’Italia è sempre impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica e si può contare sull’Italia per raggiungere una soluzione diplomatica», ha sottolineato Di Maio. Il titolare della Farnesina ha sottolineato: «Sono molto interessato alla valutazione dei fatti da parte della Russia e a come procedere verso una soluzione diplomatica che anche Mosca ha più volte invocato».

