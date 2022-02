Covid, ci sono ancora 5 milioni di italiani senza vaccino: 1,3 milioni sono over 50 – Il report

Nuovo report settimanale della struttura commissariale sulla campagna vaccinale. In Italia sono ancora 5 milioni le persone al di sopra dei 5 anni che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti Covid. Oltre un quinto è rappresentato da over 50 (1,3 milioni nello specifico). La scorsa settimana erano in tutto 5,3 milioni, di cui 1, 4 milioni di over 50. Piano piano, dunque, la situazione sembra migliorare, e lo zoccolo duro dei non vaccinati si impoverisce. La fascia di età dove sono più numerosi i non vaccinati è comunque quella pediatrica: sono 1.682.387, pari al 46% del totale dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Totale somministrazioni per fascia d’età al 18 febbraio 2022

Immagine di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI

