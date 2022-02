Euroferry Olympia, sono 12 i dispersi nell’incendio del traghetto: «Tutti camionisti rimasti sui loro mezzi» – Il video

La guardia costiera greca ha ripreso all’alba la ricerca dei superstiti fra le 12 persone che figurano ancora come disperse dopo l’incendio di ieri al largo dell’isola greca di Corfù del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines. I dispersi sono tutti autisti di camion. Nove sono bulgari e tre greci. Alcuni camionisti salvati ieri hanno testimoniato che diversi loro colleghi hanno preferito dormire a bordo dei loro mezzi parcheggiati nel ponte mezzi, perché le cabine e le sale per i passeggeri erano sovraffollate. Grimaldi Lines ha reso noto che al momento del disastro il traghetto trasportava 239 passeggeri, 51 membri dell’equipaggio oltre a 153 mezzi pesanti e 32 automobili, ma la guardia costiera greca rende noto che fra le persone salvate due non erano registrate come passeggeri: si tratta di due cittadini afghani. La Grimaldi fa sapere inoltre che l’incendio a bordo è tuttora «sotto controllo», ma ancora non è spento.

