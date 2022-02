Coronavirus, 201 morti e 24.408 casi. Cala il tasso di positività al 10,5%

Il bollettino del 21 febbraio 2022

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 24.408 nuovi casi di Coronavirus (ieri 42.081) e 201 morti (ieri 141) secondo i dati di oggi, 21 febbraio, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.321.971 persone (ieri 1.348.347). Il totale dei casi registrati complessivamente in Italia da inizio pandemia sale a quota 12.494.459, mentre sono 153.190 i morti per Covid.

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 21 febbraio 2022

La situazione negli ospedali

I pazienti attualmente ricoverati in ospedale in area non critica sono 13.375 (ieri erano 13.284, +91). Nelle terapie intensive del Paese, a fronte di +55 nuovi ingressi giornalieri (ieri +76), il numero di persone ospedalizzate in condizioni critiche è di 928 unità (ieri 934, -6). Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 1.307.668 (ieri 1.334.129), mentre il persone guarite nelle ultime 24 ore sono 50.659, per un totale di 11.019.298 guariti dal virus da inizio pandemia.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività passa dall’11,3 per cento di ieri al 10,5 per cento odierno. I dati epidemiologici odierni arrivano a fronte di 231.766 test elaborati nelle ultime 24 ore (ieri 372.776), per un totale di 184.378.274 da inizio emergenza, iniziata due anni fa.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

