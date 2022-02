Coronavirus, 141 morti e 42.081 nuovi contagi. In calo i ricoveri, anche in terapia intensiva (-19)

Il bollettino del 20 febbraio 2022

Sono 141 le nuove vittime legate al Covid confermate nell’ultima giornata. Il numero emerge dal consueto monitoraggio pubblicato e diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Lo stesso dato nel bollettino di ieri era pari a 252, mentre il giorno prima – 18 febbraio – i morti legati al Covid erano stati 314. Per quanto riguarda l’incremento dei nuovi casi sul territorio nazionale, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 42.081 nuovi contagi al virus, numero che porta gli attualmente positivi a 1.348.347 persone in tutta Italia. Ieri il dato delle nuove infezioni era pari a 53.662 nuovi positivi. Complessivamente, i casi totali registrati da inizio emergenza sanitaria sono arrivati a quota 12.469.975.

La situazione negli ospedali

Migliora la situazione nelle strutture ospedaliere grazie a un alleggerimento della pressione in tutti i reparti. I malati Covid più gravi ricoverati in terapia intensiva occupano al momento 934 letti (ieri 953, quindi ci sono 19 ricoverati in meno ). Di questi, 52 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore (ieri 76). Nei reparti ordinari in area non critica ci sono invece di 13.284 positivi sintomatici (ieri 13.387). Su un totale di 1.348.347 attualmente positivi, le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio nazionale sono al momento 1.334.129. Continua ad aumentare parallelamente il numero dei guariti e dei dimessi dai inizio pandemia, che si attesta a 10.968.639 persone.

Tamponi e tasso di positività

I nuovi contagi registrati oggi arrivano a fronte di 372.776 tamponi effettuati (ieri 492.045), per un totale di 184.146.508 test processati da inizio pandemia. Il tasso di positività è sostanzialmente stabile: oggi si attesta al 11,3% (+1,0% rispetto a ieri).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

