Il bollettino del 18 febbraio 2022

Il numero dei decessi legati al Coronavirus nelle ultime 24 ore è arrivato a 314, nei dati di ieri questo valore era poco più alto: 320. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia in tutta Italia è arrivato così a 152.596. Per quanto riguarda i contagi invece, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute parla di 53.662 nuovi casi. Al momento i pazienti positivi in tutto il Paese sono 1.404.122, i casi totali dall’inizio della pandemia sono arrivati a 12.377.098. Il tasso di positività è arrivato invece a 10,5 per cento.

Il bollettino della Protezione Civile

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione. I dati si riferiscono a ieri, 17 febbraio 2022.

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

