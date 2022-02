Coronavirus, 252 morti e 50.534 casi. Scende al 10,3% il tasso di positività

Il bollettino del 19 febbraio 2022

Dopo i 53.662 nuovi casi di ieri, stando al bollettino diffuso oggi, 19 febbraio, dal Ministero della Salute e della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 50.534 nuovi casi di Coronavirus, mentre i decessi sono stati 252 (ieri 314). Il numero totale dei contagi registrati nel Paese da inizio emergenza sale a quota 12.427.773, mentre il numero totale di decessi per Covid si attesta a 152.848 vittime. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.369.778 persone, in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 1.404.122.

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 19 febbraio 2022

La situazione negli ospedali

Guardando alla situazione ospedaliera, i pazienti ricoverati con sintomi in area non critica sono 13.387 (ieri 13.948, -561). Inoltre, a fronte di 76 nuovi ingressi giornalieri (ieri 52), i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 953 (ieri 987, -34). Le persone positive al virus in isolamento domiciliare sono oggi 1.355.438 (ieri 1.389.187). I dimessi e guariti nelle ultime 24 ore sono invece 84.767, per un totale di 10.905.147 guarigioni da inizio monitoraggio.

Tamponi e tasso di positività

I dati odierni arrivano a fronte di 492.045 test processati nelle ultime 24 ore (ieri 537.765), per un totale di 183.773.732 tamponi effettuati da inizio pandemia. Il tasso di positività passa dal 10,5 per cento di ieri al 10,3 per cento odierno (-0,2 per cento).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

