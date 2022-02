Coronavirus, 322 morti e 60.029 casi. Tasso di positività ancora in calo al 9,9%

In calo sia il numero dei ricoverati che quello dei pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore eseguiti oltre 600 mila tamponi

Il bollettino del 22 febbraio 2022

Sono 60.029 i nuovi contagi da Coronavirus contro i 24.408 di ieri per un totale di 12.554.596 casi dall’inizio della pandemia. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 322, ieri 201, il giorno prima 141, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale dei morti dall’inizio del monitoraggio è di 153.512. Le persone attualmente positive oggi sono 1.291.793, ieri 1.321.971.

I dati di oggi 22 febbraio 2022

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 13.076 (ieri 13.375, -299) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 896 pazienti (ieri 928, -32). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 82, ieri 55, il giorno prima 76. In isolamento domiciliare si trovano 1.277.821 persone, ieri 1.307.668 mentre i guariti e i dimessi oggi sono 89.993, ieri 50.659.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 603.639 tamponi contro i 231.766 di ieri per un totale di 184.981.913 test dall’inizio del monitoraggio. Il tasso di positività oggi è del 9,9 per cento, ieri dell’11,3 il giorno prima del 10,5.

