Contro l’attacco all’Ucraina anche il russo Ivan Urgant, il conduttore dello show Ciao che prende in giro l’Italia: «Paura e dolore»

C’è anche Ivan Urgant tra chi in Russia si dice contrario all’invasione delle truppe del Cremlino in Ucraina. Nel giorno in cui è scoppiato il conflitto, il musicista e conduttore dello show di Capodanno «Ciao», con cui prende in giro una certa tv italiana del passato con lo pseudonimo di Giovanni Uganti, ha pubblicato su Instagram un’immagine completamente nera. A questa ha accompagnato il commento: «Paura e dolore, no alla guerra». Al post sono seguiti oltre 10mila commenti, diversi accompagnati da cuori di approvazione, molti altri di insulti da chi evidentemente non era d’accordo con l’artista: «Non sarà più possibile guardarti senza provare disgusto – scrive uno dei suoi follower – dove sono i post per il Donbass?».

