Coronavirus, ospedali sempre meno sotto pressione. Cala l’indice RT, una regione a rischio alto – Il monitoraggio Iss

Continua a migliorare il quadro della pandemia di Coronavirus nel nostro paese. Lo testimonia il consueto report dell’Istituto Superiore di Sanità che prende in analisi il periodo tra il 2 al 15 febbraio 2022: l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (con un range 0,68-0,82). Il dato è in calo rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Meglio anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero in ospedale: il 15 febbraio l’Rt era al 0,76 (0,74-0,78) rispetto allo 0,79 (0,78-0,81) dell’8 febbraio. In discesa anche l’incidenza settimanale in tutta Italia: 552 ogni 100mila abitanti dal 18 al 24 febbraio a fronte del 672 ogni 100mila abitanti dall’11 al 17, dice il ministero della Salute.

Gli ospedali

Diminuisce il tasso di occupazione in terapia intensiva, secondo l’Iss al 8,4% (24 febbraio) rispetto al 10,4% (17 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 18,5%a fronte del 22,2%. Secondo il rapporto una regione è classificata a rischio alto; due sono classificate a rischio moderato. Le restanti 18 regioni e province autonome sono classificate a rischio basso”. Le regioni e province autonome che riportano almeno una singola allerta di resilienza sono 15, mentre 3 regioni registrano molteplici allerte di resilienza.

In copertina ANSA/GIUSEPPE LAMI | L’ospedale di Casal Palocco vicino Roma, 21 gennaio 2022.

