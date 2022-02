Zelenksy ricompare per strada a Kiev : «Siamo qui, difendiamo l’Ucraina» – Il video

Nessuna fuga da Kiev per il presidente ucraino Zelensky, ricomparso intorno alle 18 ora italiana in un video in cui si mostra per strada circondato da quattro persone. Quasi alla fine del secondo giorno di conflitto tra Ucraina e Russia, Zelensky in tuta militare dice nel filmato: «Siamo qui, siamo a Kiev, stiamo difendendo l’Ucraina». Il video arriva come una risposta alle voci circolate nelle ore precedenti che volevano il presidente ucraino nascosto in un bunker.

Leggi anche: