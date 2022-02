Ucraina, un veicolo militare russo investe un’auto civile a Kiev – Il video

Continua l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, mentre l’esercito russo sarebbe ormai entrato nella capitale Kiev. Si moltiplicano le testimonianze on line di quello che sta accadendo in città: in questo video postato su Twitter dall’international editor di ZN.UA Alexander Khrebet un veicolo armato russo investe un’auto civile per le strade del distretto di Obolon a Kiev.

