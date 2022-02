Dimesso l’ultimo paziente Covid: chiude l’ospedale in Fiera a Milano

L’ospedale per pazienti Covid alla Fiera di Milano chiuderà a partire dal prossimo 1° marzo. Ad annunciarlo è stata la vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, dopo che ieri, 25 febbraio, è stato dimesso l’ultimo paziente ricoverato nella struttura: «La terapia intensiva aperta presso i padiglioni di Fiera Milano City chiuderà a partire da martedì 1° marzo», ha detto Moratti. «Lo straordinario successo della campagna vaccinale ha contribuito in modo decisivo al drastico calo dei contagi e dei ricoveri», ha aggiunto l’assessora al Welfare. Le apparecchiature utilizzate per allestire i letti di terapia intensiva saranno trasferite in altri ospedali. La struttura in Fiera aveva riaperto il 14 gennaio scorso, a causa dell’impennata di contagi, dopo essere stata chiusa a giugno del 2021.

