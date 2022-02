Ucraina, camion russo verso il confine: a bordo lanciarazzi termobarici usati in Afghanistan e Siria – Il video

Un camion militare russo si dirige verso il confine ucraino. A bordo c’è il sistema T0S-1 in grado di lanciare missili equipaggiati con testate incendiari e termobariche. Le immagini diffuse dal corrispondente della Cnn Frederik Pleitgen danno l’idea di quello che anche il Guardian definisce come «uno sviluppo altamente inquietante». Nessuna de-escalation, nessuna intenzione di risparmiare altri morti. Il giornalista Pietro Beaumont del Guardian spiega l’utilizzo dell’arma già presente nella storia dei più sanguinosi conflitti tra Paesi: «Si tratta di un sistema missilistico montato su un telaio di un carro armato T-72 che spara razzi termobarici ed è stato utilizzato per la prima volta durante la guerra sovietica in Afghanistan ed è stato utilizzato anche più recentemente in Siria».

Leggi anche: