Zelensky pessimista sul negoziato con la Russia: «Non ci credo molto, ma proviamoci» – Il video

È pessimista il presidente ucraino Zelensky sul negoziato che si dovrebbe aprire domani 28 febbraio con la Russia al confine con la Bielorussia. In un nuovo discorso diffuso questo pomeriggio 27 febbraio sui suoi canali social, Zelensky ha spiegato di aver avuto: «una conversazione concreta» con il presidente della Bielorussia Lukashenko. A lui ha chiesto e ottenuto l’impegno a impedire che altre truppe russe passino dal territorio bielorusso e arrivino in Ucraina. A proposito dei colloqui con la Russia, Zelensky ha poi aggiunto: «Lo dirò con franchezza: non credo molto all’esito di questo incontro, ma proviamoci».

Leggi anche: