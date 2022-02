Guerra in Ucraina, decine di civili a piedi fermano un tank russo – I video

Si moltiplicano i casi in cui gruppi di civili si oppongono all’avanzata di mezzi militari russi, in Ucraina. Uno degli ultimi episodi, documentato dai video girati sul posto e circolati sui social, vede decine di civili, per lo più anziani, camminare incontro a un tank russo per ostacolarne il percorso. Le immagini arrivano da Koryukivka, nel nord dell’Ucraina, e ricordano quelle di ieri, sempre nella regione di Chernihiv, paragonate alla storica foto di piazza Tienanmen nel 1989, che ritraeva un uomo in piedi davanti a quattro carri armati.

