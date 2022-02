La battaglia nelle campagne ucraine, il contadino ruba il tank russo col suo trattore (e il soldato lo rincorre) – Il video

Il furto sotto gli occhi del soldato nemico che non può far altro che correre dietro il trattore

È bastato un attimo di distrazione perché un contadino ucraino riuscisse a rubare un tank russo sotto il naso di un soldato nemico. Il video popolarissimo nelle ultime 24 ore tra i profili social ucraini racconta la curiosa vicenda accaduta in una zona rurale vicino a Kakhovka, nel villaggio di Lyubimovka, nella regione di Kherson, vicino al confine con la Crimea. Come confermato dalla Ukrainian Independent Information Agency, il contadino a bordo del suo trattore è riuscito ad agganciare e portarsi via il veicolo da combattimento MT-LB segnato con la «Z», quindi appartenente all’esercito russo, così come sarebbe un soldato russo quello ritratto nel filmato che cerca di rincorrere il trattore sperando di riprendersi il tank.

