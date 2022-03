Guerra in Ucraina, i funzionari Ue escono dall’aula mentre parla il ministro russo Lavrov – Il video

Nello stesso giorno in cui il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato davanti al Parlamento Ue, il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov era in collegamento alla Conferenza dell’Onu sul disarmo in programma a Ginevra. Anche lui in videoconferenza, una misura non prevista ma motivata secondo il ministro dalle misure prese dall’Unione europea da lui definite come «oltraggiose». Appena Lavrov ha cominciato a parlare, tutti i funzionari che rappresentavano l’Unione europea sono usciti dall’aula per protesta. Una marcia fatta in silenzio, con calma. Un gesto che è stato pubblicato su Twitter dalla delegazione francese. Il tweet è stato accompagnato dall’hashtag #StandWithUkraine.

