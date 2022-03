Quando il comico Zelensky gridava: «Putin è stato rovesciato!» – Il video

Un video riemerso sui social in queste ore mostra Volodymir Zelensky nei panni dell’attore gridare «Putin è stato rovesciato!» durante un suo show. Prima di diventare presidente ucraino, Zelensky è apparso come attore e comico in diversi film e spettacoli tv. In uno di questi, intitolato Servitore del popolo, Zelensky interpretava la parte del presidente dell’Ucraina. Nella clip si vede Zelensky tentare di attirare l’attenzione dei parlamentari in aula, coinvolti in una rissa, urlando «Putin è stato rovesciato!». Quando tutti si voltano verso di lui, aggiunge: «Era solo uno scherzo. Era l’unico modo per fermarla».

