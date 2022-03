Kiev sotto le bombe, le sirene tornano a suonare. La Germania invia 2.700 missili antiaerei a Kiev

La città di Kherson in mano ai russi: l’annuncio del sindaco. Kharkiv bombardata. Missili sulla Capitale, ma oggi si torna a negoziare, Mariupol ancora non cade

Subito dopo mezzanotte le sirene d’allarme hanno cominciato a suonare a Kiev, che da stanotte è funestata da esplosioni. Gli ucraini denunciano che a Kharkiv sono state colpite tre scuole, mentre un milione di profughi ha già lasciato il paese. L’Ocse intanto ha fatto sapere che una loro osservatrice è morta sotto i bombardamenti di Kharkiv il primo marzo. Gli Stati Uniti hanno intanto consegnato al governo ucraino centinaia di missili Stinger antiaerei. E il pubblico ministero della Corte penale internazionale ha aperto un’indagine sulla situazione in Ucraina per indagare su presunti crimini di guerra commessi dalla Russia. Il network Nexta ha pubblicato alcune immagini delle esplosioni di Kiev.

8,51 – La Germania: missili a Kiev

Il ministero dell’Economia tedesco ha autorizzato la fornitura di 2.700 missili antiaerei all’Ucraina. Lo riferisce l’agenzia Dpa che cita fonti del ministero. Intanto la radio indipendente russa Eco di Mosca ha annunciato di essere costretta a chiudere dopo che le sue trasmissioni sono state bloccate dalle autorità russe a causa della copertura fornita dell’invasione ucraina. Insieme all’emittente tv Dozhd, era l’ultima testata non governativa rimasta nella Federazione.

8,31 – Le immagini di una scuola distrutta a Kharkiv

Nexta pubblica le immagini di una delle scuole distrutte a Kharkiv per il bombardamento di stanotte.

8,06 – La cover di Time per l’Ucraina

La bandiera ucraina riprodotta con pennellate di giallo e blu su uno sfondo nero e una citazione in ucraino del presidente Volodymyr Zelensky. Questa è l’ultima copertina del settimanale americano Time che dedica così il proprio tributo al paese invaso dalla Russia. Al centro della copertina, in caratteri cirillici, la frase pronunciata da Zelensky nel suo discorso di martedì primo marzo al Parlamento Ue: «La vita vincerà sulla morte, e la luce vincerà sul buio». Sotto l’immagine di copertina, in inglese: «Volodymyr Zelensky e gli eroi dell’Ucraina».

7,54 – Mariupol è ancora ucraina

Le forze armate ucraine fanno sapere che la città di Mariupol resta sotto il loro controllo. I russi hanno tentato di conquistarla senza successo. La città – considerata un punto chiave dagli invasori, visto che consentirebbe il collegamento tra le truppe russe che avanzano da sud e da est – ha subito pesanti bombardamenti. Secondo il comunicato delle forze ucraine, l’offensiva russa continua nella zona di Kiev, in particolare nei centri di Vyshgorod, a nord della capitale, a Fastiv (sudovest) e Obukhiv (sud).

7,15 – 7.600 arresti in Russia

Sono più di 7.600 le persone arrestate in Russia durante le proteste contro la guerra in Ucraina. Lo fa sapere il sito per i diritti civili Ovd-Info, secondo cui ieri sono state fermate almeno 780 persone in 34 città russe, che portano a 7.623 il totale da quando sono iniziate le proteste. A San Pietroburgo sono state fermate almeno 353 persone. A Mosca almeno 304.

7,10 Sirene d’allarme a Kiev

Le sirene d’allarme tornano a suonare a Kiev stamattina. Secondo la Bbc almeno quattro forti esplosioni si sono registrate intorno alle 3.00 ora locale nella capitale, ma non è chiaro quali fossero gli obiettivi né se ci siano persone colpite. I media locali hanno anche riferito di combattimenti alla periferia di Kiev. «Il nemico sta cercando di sfondare», ha scritto nelle scorse ore su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Intanto il Dipartimento di Stato Usa chiede al presidente russo Vladimir Putin e al suo governo di «porre immediatamente fine a questo spargimento di sangue, ritirare le sue truppe dal territorio dell’Ucraina» e, afferma una dichiarazione del portavoce Ned Price, «rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali dei propri cittadini».

6.50 La distruzione di Izium

Nexta ha pubblicato un video che mostra le condizioni di Izium dopo il bombardamento russo.

5.59 – Anonymous: i servizi segreti russi hanno avvertito dell’attentato a Zalensky

I servizi segreti russi (Fsb) hanno fornito informazioni che hanno allertato l’Ucraina di un complotto per assassinare il presidente Volodymyr Zelenskiy: lo scrive in un tweet il gruppo di hacker Anonymous. «Informazioni trapelate dall’Fsb russo hanno allertato l’Ucraina di un complotto per l’omicidio del presidente (Volodymyr, ndr) @ZelenskyyUa. Ora, possiamo aspettarci una lotta di potere interna al Cremlino per rovesciare il regime di Putin. Nel frattempo, continuiamo con gli attacchi», recita il commento pubblicato dal Guardian.

4,40 – Scuole colpite a Kharkiv

Il Kyiv Independent racconta che i bombardamenti russi su Kharkiv hanno colpito almeno tre scuole e la Cattedrale dell’Assunzione della città. Gravi danni sono stati inflitti anche a Okhtyrka, dove decine di edifici residenziali sono stati distrutti. Altre esplosioni sono state udite a Kherson, che intanto è caduta in mano russa.

4,20 – La lezione sull’Ucraina

Il ministero dell’Istruzione russo (tradotto anche come ministero dell’Illuminismo) ha annunciato che trasmetterà oggi in streaming una “Lezione Aperta” per spiegare perché “la missione di liberazione in Ucraina è una necessità”: lo riporta su Twitter il Kyiv Independent. La “lezione” sarà trasmessa a mezzogiorno ora di Mosca (le 10.00 in Italia).

3,08 – Un milione di ucraini ha lasciato il paese

Un milione di persone sono fuggite dall’Ucraina da quando le forze russe hanno invaso il Paese: lo ha reso noto in un tweet l’Alto Commissario dell’Onu per i rifugiati, Filippo Grandi.

3,00 – Il bombardamento di Izium

Sei ucraini, fra cui due bambini, sono rimasti uccisi in un bombardamento nella città ucraina di Izium, nella regione di Kharkov. Ad annunciarlo è stato il vice sindaco Volodymyr Matsokin. L’attacco è iniziato alle 23.59 ora locale (22.59 italiane) e ha colpito un edificio di appartamenti a più piani. In una delle case sono morte sei persone, due delle quali bambini, ha detto il vicesindaco.

2,15 – L’osservatrice Ocse uccisa

L’Ocse ha fatto sapere che una sua osservatrice di nazionalità ucraina è rimasta uccisa in un bombardamento a Kharkiv. Maryna Fenina, membro nazionale della Missione speciale di monitoraggio dell’OSCE in Ucraina (SMM), è morta il 1 marzo. Il presidente in carica dell’OSCE e ministro degli Esteri della Polonia Zbigniew Rau e il segretario generale dell’OSCE Helga Maria Schmid porgono le loro piu’ sentite condoglianze ai cari di Maryna, nonché a tutta la squadra SMM: «Le nostre più profonde condoglianze e la nostra simpatia vanno alla famiglia di Maryna. Maryna era un membro stimato del team SMM, e i nostri colleghi in Ucraina rimangono in stretto contatto con la sua famiglia per offrire il nostro sostegno».

2,00 – Il nuovo video di Zelensky

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo video su Facebook in cui dice di aver sventato i piani «subdoli» della Russia di invadere il suo paese, sostenendo anche di essere orgoglioso della resistenza degli ucraini. «Siamo una nazione che ha rotto i piani del nemico in una settimana. Piani scritti per anni: subdoli, pieni di odio per il nostro paese, il nostro popolo». l presidente ucraino ha detto che ammira sinceramente gli eroici abitanti delle città che stanno resistendo alle forze russe e alla loro avanzata, il settimo giorno dell’invasione. Ha aggiunto che quasi 9.000 soldati russi sono stati uccisi nell’ultima settimana, una cifra che non può essere verificata.

1,09 – Quattro esplosioni a Kiev

Quattro esplosioni sono state udite a Kiev, poco dopo che è scattato l’allarme aereo. Le prime due nel centro, altre due vicino alla stazione della metropolitana Druzhby Narodiv. Lo riporta il Kyiv Independent. Una di queste è stata immortalata nel servizio dell’inviato della Cbs Charlie D’Agata.

00,35 – Sirene a Kiev

Le sirene d’allarme suonano a Kiev e tutti i residenti vengono invitati a raggiungere il rifugio più vicino. Un nuovo bombardamento in arrivo.

