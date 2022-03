Zelensky a Putin: «Torna a casa tua. La Russia dovrà risarcire tutti i danni» – Il video

«Alla Russia dico: ci ripagherete completamente per quello che avete fatto contro il nostro Paese, contro ogni singolo cittadino ucraino». Volodymyr Zelensky torna a parlare in un nuovo video, e assicura: «Ricostruiremo ogni casa, ogni strada, ogni città». «Anche se distruggete tutte le nostre cattedrali e chiese, non distruggerete la nostra fede, la nostra sincera fede nell’Ucraina e in Dio, la fede nelle persone», ha continuato, prima di rivolgersi direttamente al presidente russo Vladimir Putin e invitandolo a «tornare a casa». Nel video, il presidente ucraino dice che le linee di difesa stanno resistendo nonostante i bombardamenti non stiano dando tregua. Secondo Zelensky, la decisione di Mosca di prendere di mira le aree civili dimostra che l’Ucraina è riuscita a resistere al piano del Cremlino di una rapida vittoria. «Non abbiamo altro da perdere se non la nostra stessa libertà», ha aggiunto Zelensky.

