Il video di Putin e il microfono, un falso della TV di Stato russa? No! Video alterato

Vladimir Putin si sta nascondendo in un bunker? Questa è la teoria che viene sostenuta anche grazie a un video dove sembra che qualcuno abbia sbagliato qualcosa con gli effetti speciali. Il video in questione riporta un incontro tra Vladimir Putin e alcune donne degli equipaggi di volo delle linee aeree russe, dove a un certo punto muove le mani oltrepassando come un fantasma il microfono che si trova di fronte. Questo significa che Putin ha filmato altrove il suo intervento per poi essere inserito in un incontro mai avvenuto realmente? No!

Un video propone la teoria di Vladimir Putin nascosto in un bunker.

Il video risulta sgranato, molto probabilmente a causa delle condivisioni tramite diversi social.

Il video ad alta risoluzione rivela che il microfono non viene “sorpassato” con la mano di Vladimir Putin.

Analisi

Ecco il video diffuso sui social, il quale riprende il servizio del canale televisivo Russia 1:

Ecco uno dei post Facebook che lo condivide con il seguente testo:

Un altro falso video della TV di stato russa. Putin, che incontra i suoi capi del Ministero della Difesa e dell’AMF a grande distanza, non aveva alcuna distanza con i membri dell’equipaggio delle compagnie aeree russe. Come mai? Tutte le risposte nel video. Attenzione al microfono

La scena incriminata

Durante il discorso, Vladimir Putin muove la mano destra avanti e indietro, per poi improvvisamente dirigersi verso il microfono trapassandolo come se fosse un fantasma.

Ecco un altro dettaglio dal video diffuso via Facebook e negli altri social in generale:

Il problema è la qualità del video

Su Youtube è possibile recuperare un video ad alta risoluzione, certamente più completo. Il momento preciso del presunto “trapasso da fantasma” inizia intorno al minuto 10:00, come possiamo vedere qui sotto:

Ecco i fotogrammi del momento preciso, con un confronto diretto al video diffuso sui social.

Guardiamolo in video:

Conclusioni

Come possiamo ben notare, il microfono non viene realmente “sorpassato” da un “fantasma di Vladimir Putin”. Il problema è legato alla qualità del video condiviso, nel quale i pixel si mischiano agli altri generando quell’effetto.

