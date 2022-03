Guerra in Ucraina, i volontari che arrivano dal Regno Unito per combattere Putin – Il video

L’emittente Nexta.tv ha pubblicato su Twitter un video che ritrae un cittadino britannico arrivato in Ucraina per arruolarsi nell’esercito e combattere contro la Russia. Le autorità ucraine hanno creato un sito web per facilitare il reclutamento di stranieri nella ‘Legione’ internazionale per combattere nelle file dell’esercito ucraino. Nel sito si fornisce un elenco delle ambasciate ucraine e dei consolati ucraini nel mondo, da contattare personalmente, via telefono o email. Si raccomanda ai volontari di dotarsi di elmetto e giubbotto antiproiettile. Una volta presentata la domanda è previsto un visto speciale di Kiev. Non possono presentare domanda cittadini di nazionalità russa. Per la legge italiana, mercenari e freedom fighters che si arruolano nel conflitto commettono un reato. Ieri intanto una coppia di riservisti ucraini si è sposata in un posto di blocco a Kiev.

Leggi anche: