Giacomo Bertagnolli medaglia d’oro nella Supercombinata a Pechino 2022

Giacomo Bertagnolli è medaglia d’oro nella Supercombinata maschile vision impaired ai Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022. Per l’azzurro e per l’Italia si tratta del secondo podio in Cina dopo l’argento di ieri nel Super-G. Jacopo Luchini è stato invece eliminato nella semifinale di Snowboard Cross Upper Limb, arrivando poi secondo nella small final e chiudendo quindi al sesto posto in classifica generale. Sulla pista del Genting Snow Park di Zhangjakou, il rider azzurro si è giocato l’accesso all’ultima run arrivando alle spalle dei cinesi Ji Lijia (primo) e Zhu Yonggang (secondo) – che nella finale tutta appannaggio della Cina si sono poi aggiudicati rispettivamente la medaglia d’oro e quella di bronzo – e piazzandosi davanti al britannico James Barnes-Miller, finito quarto prima di vincere la ‘finalina’ proprio davanti all’azzurro.

