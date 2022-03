Ucraina, l’appello del negoziatore di Kiev: «Basta violenze sui civili, Mosca ci dia un segnale» – Il video

Poco prima che iniziasse il terzo round di colloqui, Mykhailo Podolyak ha lanciato un appello via social alla Russia

Poco prima che iniziasse il terzo round di colloqui tra Kiev e Mosca, il negoziatore ucraino Mykhailo Podolyak ha lanciato un appello via social alla Russia. In un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, Podolyak dice: «Tra pochi minuti inizieremo a parlare con i rappresentanti di un Paese che crede seriamente che la violenza su larga scala contro i civili sia un argomento. Ci dimostrino che non è così». Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi di bombardamenti su aree abitate da civili. Oggi, 7 marzo, i raid hanno colpito le zone residenziali di Mykolaiv.

