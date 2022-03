Ucraina, a Mykolaiv le bombe dell’esercito russo sulle case dei civili – Il video

Le bombe cadono sulle case: succede oggi, 7 marzo, nel Sud dell’Ucraina, dove l’esercito russo ha preso di mira il distretto residenziale di Mykolaiv. Gli attacchi alla città, che si trova vicino alla strategica Odessa e alla centrale nucleare di Yuzhnoukrainsk, proseguono da giorni: secondo il Servizio di emergenza statale ucraino, i bombardamenti si sono concentrati nella periferia, provocando incendi in numerosi edifici. Secondo Vadym Denysenko, consigliere del ministro degli interni dell’Ucraina, le forze russe avrebbero utilizzato lanciarazzi multipli pesanti Smerch per colpire la città. Il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, ha confermato sui social gli attacchi dell’artiglieria russa, e raccomandato ai suoi concittadini di non avvicinarsi agli ordigni inesplosi.

