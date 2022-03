Ucraina, l’euro in caduta libera. Soffrono le Borse, Piazza Affari perde l’1,6%

Cala drasticamente il cambio euro-dollaro sullo sfondo della guerra in Ucraina. Nella mattina di oggi, 7 marzo, la moneta unica è crollata rispetto al biglietto verde, perdendo l’1%, ma non solo. Il tasso di cambio con il franco svizzero è di 1,001 per la prima volta dall’inizio del 2015. In questo contesto, soffrono le principali piazze europee: l’indice d’area Stoxx 600 cede il 2,7%. In profondo rosso Francoforte (-3,4%), Parigi (-3,3%), Madrid (-2,8%). Piazza Affari perde l’1,6% dopo avere toccato anche il -6%. Pesano Stellantis (-6,5%) e Iveco (-6,31%), riducono il calo e Unicredit (-2,6%) Intesa (-1,92%), ancora pesanti Bper (-4,14%) e banco Bpm (-3,87%). Congelata al ribasso Pirelli (-4% teorico). A Parigi nuovo record per il prezzo del grano che tocca i 430 euro la tonnellata.

