I volontari della Legione Internazionale arrivati dall’estero a combattere nella guerra in Ucraina – Le foto

L’account ufficiale delle Forze Armate di Kiev ha pubblicato uno scatto che ritrae i volontari della Legione Internazionale arrivati dai paesi esteri per combattere nella guerra in Ucraina. Secondo le Forze Armate ci sono persone provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Svezia, Lituania, Messico e persino India. Secondo l’account le forze della Legione sono schierate a difesa di Kiev. La Russia è invece pronta a schierare fino a mile mercenari in Ucraina nei prossimi giorni o settimane. Lo ha riferito ieri la Cnn citando un funzionario statunitense. Un altro alto funzionario della Difesa americana aveva avvertito nei giorni scorsi che gli Stati Uniti avevano alcune indicazioni secondo cui mercenari russi sarebbero essere coinvolti nell’invasione dell’Ucraina, aggiungendo che non era chiaro esattamente dove sarebbero stati impiegati o in che numero.

Altri scatti delle Forze Armate ucraine ritraggono invece soldati con bandiere brasiliane o portoghesi:

