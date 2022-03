Coronavirus, 156 morti e 48.483 casi. Tasso di positività all’11,2%

Nelle ultime 24 ore sono entrati in terapia intensiva 43 nuovi pazienti positivi al virus (ieri 50). Scende anche il numero degli ospedalizzati nei reparti ordinari: 8.575 contro gli 8.776 di ieri

Il bollettino del 9 marzo 2022

Nelle ultime 24 ore sono 48.483 i nuovi contagi di Covid registrati in Italia. Il dato si mostra in calo rispetto a ieri, quando il bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile aveva segnalato 60.191 nuovi positivi. Anche sul fronte dei decessi la curva appare in diminuzione: oggi 156 vittime contro i 184 del monitoraggio di ieri, 130 due giorni fa. A calare è anche il numero degli attualmente positivi: oggi, 9 marzo, sono 1.001.922 (ieri 1.011.521).

La situazione negli ospedali

Sul fronte della pressione ospedaliera, le ultime 24 ore hanno visto entrare in terapia intensiva 43 nuovi pazienti positivi. Un numero in calo rispetto ai 50 registrati ieri. Il totale dei ricoverati in area critica è pari a 563 (ieri 592). Nei reparti ordinari il numero degli ospedalizzati arriva a quota 8.575, con un calo di 201 unità rispetto a ieri. I dimessi e i guariti sono 59.258 (ieri 57.408).

Tamponi e tasso di positività

Il numero dei positivi giornaliero arriva a fronte di 433.961 nuovi tamponi effettuati. L’attività di tracciamento si mostra in calo rispetto a ieri, quando i test molecolari e antigenici rapidi erano stati 531.194. Il tasso di positività registra una lieve discesa: dall’11,3% di ieri al 11,2% di oggi.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: