Coronavirus, 54.230 casi e 136 morti. Sale il tasso di positività al 12%

In terapia intensiva ci sono al momento 545 posti letto occupati. Nei reparti ordinari di area non critica sono invece ricoverati 8.414 pazienti

Il bollettino del 10 marzo 2022

Sono 136 le nuove vittime legate al Covid registrate nelle ultime 24 ore. Ieri lo stesso dato era pari a 156, numeri che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 156.493. Sul fronte dei nuovi contagi, che negli ultimi giorni hanno fatto registrare dei lievi rialzi, nell’ultima giornata sono stati confermati 54.230 nuovi positivi, dato che porta il totale degli attualmente positivi a quota 971.155 (ieri: 1.001.922). I numeri sono riportati, come di consueto, nel bollettino quotidiano emanato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Il numero delle nuove infezioni nella giornata di ieri segnava invece 48.483. Il totale dei casi da quando è esplosa l’emergenza sanitaria un paio di anni fa è arrivato a quota 13.214.498.

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda i pazienti Covid più gravi sul territorio nazionale, in terapia intensiva ci sono al momento 545 posti letto occupati in totale. Di questi, 48 malati hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore (ieri: 43). Nei reparti ordinari di area non critica sono invece ricoverati 8.414 pazienti (ieri: 8.575). A questo punto dell’epidemia, il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a quota 12.086.850. In isolamento domiciliare ci sono invece 962.196 persone su un totale di 971.155 attualmente positivi.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività oggi si attesta a 12%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri quando segnava l’11,2%. I dati di oggi arrivano a fronte di 453.341 tamponi analizzati. Ieri invece erano stati esaminati 433.961 test.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: