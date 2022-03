Il concerto in piazza Maidan dell’Orchestra classica di Kiev per la no fly-zone sui cieli dell’Ucraina – Il video

In diretta dalla pagina Facebook ufficiale della Presidenza ucraina, l’Orchestra Classica di Kiev ha tenuto un concerto in piazza Maidan per chiedere ai leader mondiali di chiudere lo spazio aereo dell’Ucraina, già richiesto dal Volodymyr Zelensky, a seguito dell’invasione russa di Vladimir Putin. Diretti dal direttore Herman Makarenko, i musicisti rimasti a Kiev hanno eseguito l’inno nazionale e Inno alla gioia, il brano di Ludwig van Beethoven adottato come inno europeo dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. L’evento è stato annunciato dal sito della Presidenza ucraina.

