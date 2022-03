Abramovich all’angolo: la Premier League lo squalifica dopo le sanzioni di Londra agli oligarchi russi

Il proprietario del Chelsea Roman Abramovich è stato squalificato da presidente del club. La decisione presa dalla Premier League non avrà alcun impatto sulla capacità del club di allenarsi e giocare le sue partite, si legge in una nota. I beni britannici di Abramovich sarebbero stati congelati. La mossa della Premier League arriva a seguito delle sanzioni imposte dal governo del Regno Unito agli oligarchi russi, e rischia rallentare la vendita del club da parte del magnate. Il governo britannico ha comunque ribadito l’apertura a concedere una deroga alle restrizioni per consentire un passaggio di proprietà del Chelsea nel caso in cui Abramovich trovasse un acquirente.

Foto in copertina di repertorio: EPA/ANTHONY ANEX

