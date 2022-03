L’allarme sulla giornalista Marina Ovsyannikova: «Da 12 ore gli avvocati non riescono a trovarla»

L’immagine del profilo della pagina Facebook di Marina Ovsyannikova ha superato i 40 mila commenti. La giornalista che ieri ha interrotto la diretta della tv di Stato russa per esporre un cartello contro la guerra è diventata in poche ore un simbolo del dissenso nei confronti di Vladimir Putin. Al momento non sono molte le informazioni che circolano sul suo profilo. In un video registrato prima della sua azione, lei stessa spiega che suo padre è ucraino, mentre sua madre è di nazionalità russa. In questa sequenza Ovsyannikova si schiera contro la censura del Cremlino: «Purtroppo ho lavorato al Canale Uno negli ultimi anni e ho lavorato alla propaganda del Cremlino. E ora mi vergogno molto».

Ora la testata dissidente bielorussa Belsat ha spiegato che gli avvocati che la stanno cercando non sono ancora riusciti ad entrare in contatto con lei: «Dopo 10 ore gli avvocati non sono ancora riusciti a trovare Marina Ovsyannikova». Al momento sono pochissime le informazioni che sono state diffuse sul conto: l’agenzia di stampa russa Tass (legata al Cremlino) ha spiegato che la donna è detenuta e potrebbe essere accusata di aver screditato le azioni delle forze armate di Mosca. Il presidente Vladimir Putin ha firmato nei giorni scorsi una legge che alza fino a 15 anni le pene per chi è accusato di diffondere fake news sulla guerra in Ucraina.

L’avvocato Pavel Chikov: «La polizia continuerà a nasconderla»

Pavel Chikov è un avvocato che si occupa di diritti umani. Nelle ultime ore Chikov ha pubblicato una serie di informazioni su Ovsyannikova: secondo le sue fonti la polizia al momento non sarebbe intenzionata a far parlare la giornalista con un avvocato, è non è nemmeno chiaro dove si trovi. Anche lui ha confermato le informazioni di Belsat, aggiornando il numero di ore da cui la donna risulta dispersa: «Non è nel dipartimento di polizia di Ostankino. La polizia, a quanto pare, nasconderà Marina all’avvocato. Sono 12 ore che non si trova». E ancora: «Secondo una fonte della Tass in questo momento il Comitato Investigativo della Feredazione Russa sta conducendo un controllo pre-investigativo contro Ovsyannikova. Questo tipo di controllo non prevede la reclusione».

Leggi anche: