Jet militare precipita nel Lecchese: morto uno dei piloti, l’altro è in gravi condizioni

Si sono lanciati con il paracadute i due piloti del jet militare M346 che questa mattina si è schiantato contro il monte Legnone, sul lago di Como, in provincia di Lecco. I due militari hanno lasciato l’abitacolo poco prima che l’aereo esplodesse contro la parete rocciosa del monte: secondo quanto si apprende, uno è morto, l’altro è in gravi condizioni. Il pilota ferito è stato trovato su un balcone naturale di roccia, in una zona molto impervia. A raccontare la scena alcuni testimoni, residenti nella zona. La scena dell’incidente è ancora ben visibile perché una nube nera si è alzata dal monte. I soccorsi del 118, sia da Como sia da Milano, sono arrivati immediatamente sul posto con due elicotteri. Mobilitati anche i vigili del fuoco di Lecco e di Sondrio. Il monte Legnone è una meta molto popolare per i percorsi di trekking, le prime abitazioni sono abbastanza distanti dalla parete rocciosa.

