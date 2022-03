Putin: «L’Occidente vuole smembrare la Russia, ma questo non succederà. Non faremo nessun passo indietro in Ucraina» – Il video

Il presidente russo: «A subire un vero genocidio sono stati gli abitanti del Donbass per 8 anni, ma non vogliamo invadere l’Ucraina»

«A subire un vero genocidio sono stati gli abitanti del Donbass per 8 anni». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un video, parlando della guerra in Ucraina. Il presidente russo ha aggiunto: «Non avevamo altra scelta che fare partire l’operazione militare speciale». «Quello che vuole fare l’Occidente è tentare di ottenere il dominio globale e smembrare la Russia, ma questo non succederà. Se l’Occidente pensa che la Russia farà un passo indietro, non conosce la Russia», ha spiegato nell’intervento rilanciato prima dalla Tass e poi da tutte le agenzie di stampa internazionali. Nessun passo indietro sul piano militare, secondo il presidente l’operazione delle forze armate russe in Ucraina «si sta svolgendo con successo e strettamente secondo i piani». La Russia «non aveva altra scelta per garantire la propria sicurezza che quella di mettere in atto l’operazione militare in Ucraina». Ora, però, Putin si è detto disposto a discutere sulla «smilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina».

La crisi economica

Il presidente Putin ha anche mandato degli apparenti segnali di dialogo all’Occidente. Ha sottolineato che «le truppe russe a Kiev non significano che vogliamo invadere l’Ucraina», aggiungendo che le sanzioni contro la Russia sono il frutto di una politica miope. D’altro canto ha riconosciuto come l’inflazione che si sta registrando nel Paese, a seguito delle sanzioni da parte dei Paesi occidentali, stia danneggiando i salari delle persone. Per questo ha promesso sostegno alle famiglie con bambini, avvisando la popolazione che ci sarà un ulteriore aumento dell’inflazione. Infine, Putin ha anche sostenuto che la maggior parte dei Paesi «non supporta le sanzioni contro la Russia», aggiungendo che «le sanzioni dell’Occidente, un “blitzkrieg” contro la Russia, sono fallite».

