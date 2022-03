Ucraina, strage di civili in coda per il pane. Gli Usa: «Attacco orribile, questi crimini devono finire» – Il video

Dieci persone sono state uccise a Chernihiv, in Ucraina, mentre si trovavano in coda per il pane. La notizia è stata data dal corrispondente di Suspilne News, citato dal Kyiv Independent. A stretto giro è arrivata la reazione degli Stati Uniti, attraverso un tweet dell’ambasciata a Kiev: «Oggi le forze russe hanno sparato e ucciso 10 persone in fila per il pane a Chernihiv. Questi orribili attacchi devono finire. Stiamo considerando tutte le opzioni disponibili per assicurare la responsabilità di qualsiasi crimine atroce in Ucraina».

Leggi anche: