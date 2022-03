Dal turismo alla distruzione, ecco il video sull’Ucraina che Zelensky ha mostrato al congresso Usa

Nel corso del suo discorso ha chiesto espressamente l’intervento degli americani per fermare Putin

Il presidente ucraino Zelensky ha mostrato nel corso del suo intervento al Congresso Usa anche un video in cui si vedeva la distruzione di questi giorni, da quando il 24 febbraio l’esercito guidato da Putin ha invaso l’Ucraina. 103 sono i bambini uccisi fino ad ora, sempre secondo le stime del presidente ucraino; tantissimi i profughi che hanno dovuto lasciare il Paese: «I sindaci di molte nostre città, attivisti, un giornalista sono tenuti in ostaggio», ha aggiunto. «È chiedere troppo una no-fly zone umanitaria? È chiedere troppo di salvare le persone in modo che la Russia possa smettere di mettere sotto terrore le nostre città?», ha insistito il presidente ucraino al Congresso Usa.

Foto e video da CNN

