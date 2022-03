Discorso anche all’Italia. Da Kiev a Montecitorio, martedì Zelensky in diretta con i parlamentari

Martedì 22 marzo alle 11 è prevista una conferenza in streaming del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Montecitorio. Ad ascoltarlo ci saranno sia i rappresentanti della Camera che quelli del Senato. La notizia è stata confermata nella riunione dei capigruppo della Camera. Nei giorni scorsi Zelensky si era già collegato con l’Italia. Il 12 marzo durante una manifestazione a supporto dell’Ucraina organizzata a Firenze, Zelensky aveva detto: «Noi ucraini siamo grati a tutti voi, chiedo a ognuno di voi di non dimenticarci. Ognuno di voi ha una foto dei vostri cari sul telefono. Noi non ce ne rendiamo conto, ma sappiamo che queste foto non sono le ultime di queste persone, perché siamo convinti che vedremo di nuovo le persone da noi amate, vedremo come crescono i nostri bambini». L’incontro con il Parlamento italiano fa parte di una strategia avviata dal presidente ucraino per tenere alta l’attenzione dei governi occidentali sul tema: tra ieri e oggi è intervenuto sia al Congresso degli Stati Uniti che al Bundestag. Oltre all’intervento di Zelensky ci sarà anche quello di Mario Draghi.

