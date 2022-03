Prevista la rateizzazione delle bollette per le imprese. Verso un taglio delle accise di 8,5 centesimi per un mese

Il governo Draghi presenterà oggi il primo pacchetto di misure per arginare i rincari dei prezzi in Italia, dalle bollette di luce e gas alla benzina. Il testo arriva sul tavolo del Cdm dopo le 18, a borse chiuse, dato che sono presenti degli interventi cosiddetti «market sensitive», cioè sensibili ai mercati finanziari. Il premier Mario Draghi, nella giornata di ieri, ha assicurato che si tratterà di «misure adeguate», ma ciò non preclude la possibilità che, in questa situazione altamente instabile e volatile, queste possano essere eventualmente modificate e implementate nel tempo, a seconda della situazione. Quel che è certo è che, al momento, «non ci saranno razionamenti» e «non ci sarà uno scostamento di bilancio» per poter mettere in campo tali misure. Il nuovo decreto si compone di oltre 30 articoli. Tra gli interventi più rilevanti spiccano quelli sulle bollette, per cui è prevista la rateizzazione e l’implementazione del bonus sociale, ma anche il rafforzamento del golden power, ossia dei poteri speciali che l’esecutivo esercita quando un’azienda straniera compra azioni di un’impresa italiana in «settori strategici e di interesse nazionale». Nel nuovo decreto sono previsti inoltre sostegni per il settore dell’autotrasporto e per quello del turismo, oltre a misure per calmierare il caro-materiali negli appalti pubblici.

Taglio delle accise per un mese su benzina, gasolio e Gpl

Secondo quanto riportato dalla bozza del nuovo decreto, viene introdotta per un mese la riduzione di 8,5 centesimi delle accise su «benzina, oli da gas e gasolio, gas di petrolio liquefatti (Gpl)». Per far ciò verranno stanziati dal governo 308,17 milioni di euro, derivanti dal maggior gettito Iva relativo all’ultimo trimestre 2021. Secondo la bozza, «le accise sulla benzina si attesteranno a 643,24 euro per mille litri, sul gasolio a 532,24 euro per mille litri, sul Gpl a 182,61 euro per mille chilogrammi». A tale taglio va però aggiunta l’Iva del 22 per cento, che sommandola al taglio delle accise porterà dunque la riduzione di benzina e diesel a circa 10,3 centesimi al consumo.

Bonus sociale bollette a 5,2 milioni di famiglie

Secondo quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto, il bonus sociale per le bollette verrà esteso mediante l’innalzamento del tetto Isee per poter ricevere il contributo di supporto, complessivamente a 5,2 milioni di famiglie, circa un milione in più rispetto all’attuale platea che ne ha diritto.

Rateizzazione in 24 mesi delle bollette di maggio – giugno per le imprese

Nella bozza del nuovo decreto è prevista la possibilità di «rateizzare le bollette per i consumi di maggio e giugno, per un numero massimo di 24 rate mensili». In tal senso, «per sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas, Sace (la società italiana a partecipazione pubblica Cassa Depositi e Prestiti, ndr) potrà rilasciare le proprie garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro».

Buoni benzina esentasse fino a 200 euro per i lavoratori dipendenti

Nella bozza del decreto si prevede che «l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito». Di conseguenza, fino alla fine del 2022 i buoni benzina per i lavoratori dipendenti non verranno tassati.

20 milioni di taglio pedaggi per gli autotrasportatori

Nella bozza del decreto è previsto un pacchetto che prevede la riduzione dei pedaggi per gli autotrasportatori per ulteriori 20 milioni di euro nel 2022, oltre all’esonero dal versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (1,4 milioni di euro nel 2022) e l’istituzione di un fondo per il sostegno del settore con risorse da quantificare. Nella bozza inoltre viene introdotta la clausola di adeguamento dei contratti al costo del carburante e i costi indicativi di riferimento, aggiornati trimestralmente dal ministero, da far diventare obbligatori per i contratti non scritti.

Sostegni per 175mila profughi ucraini a Regioni ed enti locali

Nella bozza del decreto, sono previsti sostegni a Regioni, enti, associazioni e Terzo settore per l’accoglienza complessiva di 175mila profughi ucraini. Scendendo nel dettaglio, le risorse verranno ripartite secondo tre direzioni. I sostegni andranno a 60mila rifugiati che hanno trovato sistemazione autonoma, altre risorse verranno destinate ad altri 100mila rifugiati accolti attraverso le Regioni e per 15mila rifugiati ucraini sono previste “«ulteriori forme di accoglienza diffusa» da attuarsi «mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».

Draghi: «Intervenire subito sulla crisi energetica, è urgente»

In mattinata il premier Draghi ha ricevuto a Villa Madama i premier di Spagna, Grecia e Portogallo. In vista del Consiglio Europeo del prossimo 24 marzo, si sono riuniti per far fronte comune non solo sulla crisi ucraina, ma anche sulle sue conseguenze. Tra queste la crisi energetica, in particolare sull’approvvigionamento del gas. L’obiettivo è quello di convincere i Paesi membri ad adottare misure incisive, a tutela di tutti gli Stati, prevedendo una gestione comune del mercato dell’energia su scala europea. Sino al 24 marzo sarà difficile avere una chiara mappa delle posizioni degli Stati membri in materia energetica.

(in aggiornamento)

Leggi anche: