Decreto taglia prezzi, Draghi: «Altri 4,4 miliardi per aiutare famiglie e imprese contro i rincari» – Il video

«Oggi abbiamo veramente preso dei provvedimenti importanti e questi sono motivati dalla necessità di dare una risposta le conseguenze sul nostro paese della guerra in Ucraina». Esordisce così il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa dopo il Cdm in cui il governo ha dato il via libera al Decreto taglia prezzi, per un totale di 4,4 miliardi di euro stanziati. Il presidente Draghi, dopo aver ringraziato «i ministri Franco, Cingolani, Giorgetti e il sottosegretario Garofoli per l’importante contributo». illustrando le misure, ha sottolineato: «Con questo provvedimento interveniamo per aiutare cittadini e imprese a sostenere i rincari dell’energia con particolare attenzione le famiglie più bisognose e alle filiere produttive più esposte, al contempo miglioriamo anche alcuni presidi a tutela del nostro sistema imprenditoriale e rafforziamo il nostro sistema di aree di accoglienza per gestire gli afflussi di rifugiati dell’Ucraina che stanno aumentando giornalmente e che ci aspettiamo aumentino ancora molto nelle prossime settimane». Il totale delle misure messe in campo ammonta a 4,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai circa 16 miliardi stanziati dall’esecutivo negli ultimi sei mesi. «Ma a differenza degli scorsi provvedimenti – ha sottolineato il premier – gran parte degli interventi di oggi non sono finanziati dal bilancio pubblico, dalle aziende del comparto energetico: tassiamo una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno facendo grazie all’aumento dei costi delle materie prime e ridistribuì amo questo denaro alle imprese e alle famiglie che si trovano ovviamente in grado di facoltà».

Draghi: «5,2 milioni di famiglie pagheranno energia come in estate»

Il premier ha poi fatto una rapida panoramica su alcuni dei principali provvedimenti: «fino a fine aprile il prezzo alle pompe di benzina e gasolio sarà ridotto di 25 centesimi al litro, inoltre aumentiamo da 4 a 5,2 milioni il numero delle famiglie protette dagli aumenti delle bollette, che pagheranno l’energia come estate scorsa. Permettiamo la rateizzazione delle bollette fino a due anni. Abbiamo portato il tetto Isee da 8mila a 12mila euro, includendo 1,2 milioni di famiglie in più rispetto al provvedimento precedente». Inoltre, ha proseguito il premier, «permettiamo la rateizzazione delle bollette fino a 2 anni aumentiamo i crediti d’imposta sul costo dell’energia del gas e a favore delle aziende energivore e gasivore, inoltre creiamo dei fondi per aiutare i comparti dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca per il rifinanziamento la cassa integrazione per i lavoratori in difficoltà».

Draghi: «Le speculazioni non sono più tollerabili, è una questione di sicurezza nazionale»

Quanto invece alle speculazioni emerse nei giorni scorsi, in particolare sulla benzina ma anche per altri prodotti, il premier Draghi ha spiegato che il governo «ha dotato l’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ndr) di maggiori poteri ispettivi, un primo passo. Questo deve cambiare assolutamente. La situazione è cambiata, è una situazione di sicurezza nazionale, di emergenza, quindi questi comportamenti non sono più tollerabili».

Franco: «Intervento del 10% su extra-profitti aziende energetiche»

L’intervento sugli extra-profitti delle aziende energetiche dovuti al balzo dei prezzi «sarà del 10 per cento», ha precisato il ministro dell’Economia Daniele Franco. «Intendiamo tassare una quota del margine fra operazioni attive a fini Iva e operazioni passive a fini Iva dell’ultimo semestre rispetto al medesimo semestre di un anno fa – ha proseguito – . Interverremo dove gli aumenti sia in termini percentuali che assoluti sono significativi».

Leggi anche: