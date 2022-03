Le bombe dei russi colpiscono la zona attorno all’aeroporto di Leopoli: il fumo avvolge la città – Il video

Stanotte la zona attorno all’aeroporto di Leopoli (Lviv) è stata colpita dai bombardamenti dei russi. Almeno tre esplosioni sarebbero state registrate questa mattina intorno alle 5.30 ora italiana. Secondo notizie non confermate, potrebbero essere avvenute all’aeroporto della città dell’ovest dell’Ucraina, da dove si levano alte colonne di fumo. Su Twitter molti video immortalano il fumo dopo le bombe. Secondo altre versioni è stata colpita una fabbrica vicino all’aeroporto. Ora il fumo avvolge l’intera città. l sindaco Andriy Sadovyi ha confermato l’attacco missilistico: «Ma l’obiettivo non era l’aeroporto», ha spiegato il primo cittadino secondo quanto riferisce il canale Telegram Ukraina 24. Un briefing del governo dell’Oblast di Leopoli è atteso per questa mattina.

