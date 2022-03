Norvegia, precipita un aereo militare Usa durante manovre della Nato: 4 persone disperse

Il V-22 Osprey si sarebbe schiantato a causa del maltempo. Sono in corso i soccorsi via terra

Un aereo militare degli Stati Uniti che trasportava 4 persone a bordo è precipitato nel nord della Norvegia. L’incidente è avvenuto durante delle manovre della Nato, chiamate Cold Response. Non si conoscono le condizioni dei militari a bordo, che attualmente risultano dispersi. A darne notizia è stato il Centro per il coordinamento dei soccorsi (Jrcc) norvegese, citato dalla Reuters: un portavoce del Jrcc ha affermato che il V-22 Osprey si è schiantato a causa del maltempo nella zona. Sempre a causa del cattivo tempo, l’elicottero dei soccorsi non è riuscito ad atterrare. Polizia e soccorritori stanno ora cercando di raggiungendo la zona via terra. L’aereo del corpo dei Marines doveva atterrare attorno alle 19 ora italiana, ma se ne sono perse le tracce poco prima delle 18.30.

