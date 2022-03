Coronavirus, 93 morti e 60.415 contagi nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 16,3% (+0,8% rispetto a ieri)

Nelle terapie intensive italiane sono attualmente ricoverati 467 pazienti Covid, con 29 nuovi ingressi. I posti letto occupati in area non critica sono invece 8.430

Il bollettino del 20 marzo 2022

Si contano 93 nuove vittime legate al Covid nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri, lo stesso dato era stato pari a 85 e il giorno prima ancora, il 18 marzo, a 165 morti. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria si contano 157.785 decessi confermati (fino a ieri: 157.692). Sul fronte delle nuove infezioni, stando all’ultimo bollettino diffuso come di consueto dal ministero della Salute e dalla Protezione civile, sono stati confermati 60.415 nuovi contagi da Coronavirus, dato che porta il totale degli attualmente positivi a quota 1.172.824. Ieri i nuovi casi erano invece stati 48.385. Il totale dei casi dopo due anni e oltre di pandemia è ormai arrivato a quota: 13.861.743 (ieri: 13.800.179).

La situazione negli ospedali

Sul fronte della pressione ospedaliera, la situazione va pian piano normalizzandosi. Nelle terapie intensive italiane sono attualmente ricoverati 467 pazienti Covid (ieri: 471). Di questi, 29 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore (gli ingressi nella giornata di ieri erano stati 56). Per quanto riguarda invece i posti letto occupati in area non critica, al momento sono 8.430 (ieri: 8.319). A questo punto della pandemia, il totale dei dimessi e dei guariti è ormai arrivato a quota 12.531.134. Mentre in isolamento domiciliare ci sono al momento 1.163.927 (ieri: 1.138.729).

Tamponi e tasso di positività

I dati dell’ultimo monitoraggio giornaliero sull’andamento della pandemia arrivano a fronte di 370.466 tamponi analizzati (ieri i test condotti erano stati 478.051) per un totale di 195.712.501 esami processati da inizio emergenza. Il tasso di positività delle ultime 24 ore misura il 16,3% (+0,8%). Ieri era al 15,5 %.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: