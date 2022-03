Coronavirus, 76.250 contagi e 165 morti in un giorno: il tasso di positività sale al 15,5%

Il bollettino del 18 marzo 2022

Il bollettino diffuso della Protezione Civile e dal Ministero della Salute oggi, 18 marzo, registra 76.250 nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Un dato in calo rispetto a quello di ieri quando i contagi giornalieri erano stati 79.895. Sul fronte dei decessi si segnalano 165 nuove vittime legate al virus contro i 128 decessi del precedente monitoraggio. Il totale dei morti da inizio emergenza sale così a 157.607.

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi 18 marzo, si registrano 47 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero si mostra in calo rispetto a quello segnalato ieri, quando gli ospedalizzati in rianimazione erano stati 51. Il totale di posti letto occupati da positivi al virus in area critica sono 474 (ieri 473). Il numero di guariti delle ultime 24 ore è di 46.408 persone.

Tamponi e tasso di positività

I nuovi positivi registrati oggi arrivano alla luce di 490.883 nuovi tamponi effettuati. L’attività di tracciamento si mostra in calo rispetto a quella di ieri, quando i test molecolari e antigenici rapidi eseguiti erano stati 529.882. Il tasso di positività cresce: dal 15,1% di ieri al 15,5% di oggi.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

