Milano, studentessa 20enne violentata: arrestato un 29enne. L’aggressione in centro di sabato sera

A mettere in fuga il 29enne era stata una coppia che passava in quel momento

È stato arrestato un 29enne accusato di aver violentato una ragazza di 20 anni lo scorso 5 febbraio. Era la notte di un sabato quando il 29enne marocchino avrebbe avvicinato la ragazza, che frequenta una università a Milano, mentre era in attesa a una fermata del tram. Il 29enne l’avrebbe avvicinata con una scusa in viale Bligny e l’ha convinta a seguirlo. L’aggressione è poi avvenuta in un vicolo lì vicino, interrotta solo grazie all’intervento di una coppia che è riuscita a mettere in fuga il 29enne.

