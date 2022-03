A Odessa suonano Bon Jovi mentre costruiscono le barricate. E la band rilancia il video

Il video è già candidato a diventare virale e in poco tempo è stato condiviso in tutto il mondo. Mentre dalla spiaggia di Odessa si portano via sacchetti di sabbia per costruire delle barricate a protezione della città, un ragazzo ha montato la sua batteria per suonare la canzone del gruppo metal americano Bon Jovi. La canzone scelta è It’s my life e il testo non potrebbe essere più azzeccato, visto che parla di chi sceglie di vivere la propria vita: «E’ ora o mai più, non voglio vivere per sempre, voglio vivere finché sono vivo, è la mia vita», dice il refrain. E la popolare band ha ritwittato le immagini, diffondendole in tutto il mondo: «Questa è per quelli che hanno tenuto duro» (altra strofa della canzone).

