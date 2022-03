Seul: la Corea del Nord ha lanciato un «missile non identificato» verso il mare del Giappone

Un «proiettile non identificato» sarebbe stato lanciato questa mattina dalla Corea del Nord verso il mare del Giappone. A dare l’informazione è una nota del Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano. I militari di Seoul non hanno offerto ulteriori dettagli ma il lancio, avvenuto quattro giorni dopo le esercitazioni d’artiglieria fatte da Pyongyang, è stato probabilmente effettuato nell’ambito del test di un missile balistico a lungo raggio, come quello avvenuto una settimana fa (che sarebbe fallito a detta di Seoul). Secondo la guardia costiera e l’ufficiale della difesa giapponesi, il missile sarebbe atterrato a 170 km dal nord del Giappone, nella «zona economica esclusiva» dell’arcipelago. Il lancio del missile rappresenta un’ulteriore dimostrazione di forza da parte dello Stato eremita. Fa seguito alla minaccia di revocare la sua moratoria autoimposta alcuni anni fa sui test nucleari e sui missili balistici a gittata intercontinentale. L’intimidazione era avvenuta lo scorso gennaio, di fronte allo stallo negoziale prolungato con gli Usa sul dossier nucleare: da allora si sono susseguiti 12 test di questo tipo effettuati da Pyongyang, che, secondo Washington e Seoul, sta testando la tecnologia di un nuovo missile balistico intercontinentale dalla portata maggiore e dal potere potenzialmente distruttivo.

March 24, 2022

