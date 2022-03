Montecatini, un magnate russo anti Putin apre le porte di casa ai profughi in fuga dall’Ucraina

Lui si chiama Iria, è uno dei “paperoni” russi che, a differenza di tutti gli altri, però, è scappato dalla Russia il 3 marzo scorso insieme alla figlia ricercata per aver manifestato in piazza. Adesso mette a disposizione la sua casa a Montecatini per ospitare i profughi in fuga dall’Ucraina assediata dall’esercito russo. Il magnate anti Putin, come racconta oggi Il Tirreno, che non vuole essere chiamato oligarca, è fuggito non solo con la figlia di 25 anni ma anche col più piccolo di 17 che altrimenti rischiava di essere inviato al fronte. Una volta arrivati in Toscana, i tre hanno raggiunto la loro casa tra Montecatini e Forte dei Marmi che, dunque, nelle prossime ore verrà aperta ai profughi ucraini. Degli oligarchi russi si è parlato a lungo in queste settimane perché l’Ue, Italia in primis, ha applicato pesanti sanzioni verso gli uomini più vicini al presidente russo arrivando a sequestri di ville e yacht di loro proprietà.

Foto in copertina da IL TIRRENO

