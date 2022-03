Zelensky al vertice Nato: «Vogliamo aiuti militari senza restrizioni»

Il rafforzamento della Nato a Est, la richiesta di Kiev di «armi offensive», il pressing della Polonia per una missione di pace in Ucraina: sono alcuni dei temi al centro del vertice straordinario dell’Alleanza Atlantica, iniziato oggi, 24 marzo, poco prima delle 11. Per la Nato, l’invasione russa dell’Ucraina rappresenta la sfida più grande dai tempi della Seconda Guerra Mondiale e, come ha lasciato intendere il segretario Jens Stoltenberg, richiede un «reset» dell’Alleanza che sia in grado di fornire risposte a lungo termine. Nell’immediato, la Nato rafforzerà il fianco orientale schierando quattro nuove unità da combattimento: verranno dislocate in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, in aggiunta alle forze già presenti dal 2014 in Polonia e nei Paesi baltici.

L’appello di Kiev: «Ci servono missili a medio raggio»

Ma non è tutto. Se l’imposizione di una no-fly zone è esclusa, sul tavolo resta la fornitura a Kiev di sistemi difensivi e di equipaggiamenti per far fronte a minacce «chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari». All’Ucraina però non basta. Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto all’Alleanza «aiuti militari senza restrizioni». Già ieri, 23 marzo, da Kiev avevano lanciato un appello: «Le nostre forze armate e i nostri cittadini resistono con un coraggio sovrumano, ma non possiamo vincere una guerra senza armi offensive, senza missili a medio raggio, che possono essere un mezzo di deterrenza». Già in mattinata Zelensky aveva avvertito che i summit della giornata (Nato, vertice G7 e Consiglio Europeo) mostreranno «chi è un amico, chi è un partner, e chi ci ha tradito per soldi».

La richiesta (già bocciata) di una missione di pace in Ucraina

Sul tavolo del summit Nato odierno, anche la richiesta della Polonia e di alcuni Paesi dell’Europa orientale che spingono per una forza di pace internazionale in Ucraina. Una ipotesi definita da Mosca «estremamente pericolosa» e già accantonata dalla Nato e dal presidente statunitense Joe Biden. Anche Berlino nei giorni scorsi aveva chiarito che l’ingresso di personale della Nato sul suolo ucraino avrebbe rappresentato un superamento della «linea rossa».

